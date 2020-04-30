В Кремле заявили, что Киев не выполняет минские договоренности

Во время общения с прессой у Пескова спросили, означает ли проведение этих переговоров, это что лед тронулся и можно ли в скором времени ожидать встречи на уровне глав государств.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит основная ответственность за невыполнение договорённостей, Песков отметил, что "нужно взять парижский документ и там все черным по белому написано". "Здесь не нужно ни трактовок, ни чьих-то мнений, нужно обратиться к тексту", - добавил он.