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2020-04-30T12:50
https://ria.ru/20200430/1570800378.html
В Кремле заявили, что Киев не выполняет минские договоренности
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РИА Новости

В Кремле заявили, что Киев не выполняет минские договоренности

11:49 30.04.2020 (обновлено: 12:50 30.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минские договоренности Киевом пока не выполняются, нужно поработать, чтобы подготовить почву для саммита нормандского формата на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министры иностранных дел стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) в последний день апреля проведут встречу по обсуждению процесса урегулирования ситуации в Донбассе, которая из-за пандемии COVID-19 пройдет в формате видеоконференции.
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Во время общения с прессой у Пескова спросили, означает ли проведение этих переговоров, это что лед тронулся и можно ли в скором времени ожидать встречи на уровне глав государств.
"Во многом это определят министры сегодня на конференц-связи, давайте дождемся итогов. Помимо министров идет общение и контактной группы, и по линии экспертов. Но тем не менее, конечно, пока приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Поэтому, конечно, пока еще предстоит вместе поработать для того, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, на ком лежит основная ответственность за невыполнение договорённостей, Песков отметил, что "нужно взять парижский документ и там все черным по белому написано". "Здесь не нужно ни трактовок, ни чьих-то мнений, нужно обратиться к тексту", - добавил он.
"Пока сохраняется тенденция на невыполнение тех договорённостей, которые сначала были достигнуты в Минске, потом в Берлине, потом в Париже. Пока, к сожалению, эта тенденция сохраняется", - сказал Песков.
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