В Кремле заявили, что Киев не выполняет минские договоренности

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минские договоренности Киевом пока не выполняются, нужно поработать, чтобы подготовить почву для саммита нормандского формата на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Во время общения с прессой у Пескова спросили, означает ли проведение этих переговоров, это что лед тронулся и можно ли в скором времени ожидать встречи на уровне глав государств.
"Во многом это определят министры сегодня на конференц-связи, давайте дождемся итогов. Помимо министров идет общение и контактной группы, и по линии экспертов. Но тем не менее, конечно, пока приходится констатировать невыполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Поэтому, конечно, пока еще предстоит вместе поработать для того, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, на ком лежит основная ответственность за невыполнение договорённостей, Песков отметил, что "нужно взять парижский документ и там все черным по белому написано". "Здесь не нужно ни трактовок, ни чьих-то мнений, нужно обратиться к тексту", - добавил он.