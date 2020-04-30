Верховный суд объяснил, когда можно наказывать за фейк о COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию, сказано в обзоре судебной практики За фейки о коронавирусе можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет ложную информацию, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ

Суд напомнил, что ответственность наступает по статьям 207.1 и 207.2 - Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

"Под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему", - отмечается в обзоре.

Там подчеркивается, что для квалификации преступления заведомо ложная информация должна распространяться под видом достоверной. Судам надлежит обращать внимание на формы и способы ее изложения: ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей, либо документов и записей, имеющих отношение к другим событиям.

Наказать, указывает ВС РФ, могут как за самостоятельно написанное сообщение, так и за репост, но необходимо, чтобы "лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц".

Суд подчеркнул, что для состава преступления необходимо публичное распространение информации неограниченному кругу лиц. Для квалификации подойдут как высказывания в СМИ или в интернете, так и рассылки в мессенджерах и по sms, а также выступления на митингах, распространение листовок, плакатов и т.д.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.