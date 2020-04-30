В Курской области рассказали о новых случаях коронавируса

"По данным на 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В минувшие сутки еще 19 пациентов были выписаны, таким образом, число выздоровевших выросло до 94 человек.

"На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались четыре человека. Два ранее скончавшихся пациента исключены из статистики в связи с тем, что причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.