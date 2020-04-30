Украина должна преодолеть зависимость от МВФ, считает Медведчук

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина должна преодолеть зависимость от Международного валютного фонда, иначе выход страны из системного кризиса невозможен, заявил глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.

"Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию. Преодоление этой полуколониальной зависимости – основная задача Украины. Без обретения суверенности, в том числе и в экономической политике, выход страны из системного кризиса невозможен", - приводит слова Медведчука сайт партии в четверг.

Политик считает, что на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине осталось почти незамеченным сообщение Всемирного банка о том, что в 2019 году украинские трудовые мигранты переслали в страну 15,8 миллиарда долларов.

"Это гигантская для нашей страны сумма, которая во многом и обеспечила выживание украинцев в прошлом году, невзирая на антисоциальную политику государства. Напомню, что 15,8 млрд долларов США – это более 10% ВВП Украины. Показательно, что сумма, поступившая от украинских "заробитчан" (так называют на Украине трудовых мигрантов – ред.) в 2019 году, более чем в шесть раз превосходит прямые иностранные инвестиции на Украину за 2019-й", - пояснил Медведчук.

Он считает, что в 2020 году эти поступления существенно сократятся из-за пандемии коронавируса, а это грозит потерями не менее 8% ВВП. "Таким образом, наряду с падением промышленного и сельскохозяйственного производства резкое снижение поступлений от трудовых мигрантов и возвращение "заробитчан" на Украину в качестве безработных становится еще одним фактором системного усиления экономического кризиса в стране", - подытожил политик.