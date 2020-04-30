Власти Таганрога прокомментировали баннер с фашистами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В администрации Таганрога объяснили появление баннера с изображением немецких солдат на стене социально-культурного центра "Приморский".
О баннере, посвященном Дню Победы, написало издание "Блокнот Таганрог". Как говорилось в сообщении, среди фото, составляющих коллаж, оказались снимки немецкого танка и солдат вермахта.
Как пояснил РИА Новости представитель городской администрации, эти фотографии появились на баннере из-за ошибки наемного сотрудника, работавшего в режиме удаленного доступа. По словам собеседника агентства, сейчас баннер уже демонтировали.
Кроме того, директору СКЦ "Приморский" и его заместителю по административно-хозяйственной работе объявили выговоры.