В Петербурге 779 человек излечились от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом выздоровели 779 человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 4062 случая заражения COVID-19. Умерло 29 человек. Выздоровело 779 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 12213 человек. На карантине находятся 2804 человека, из них 48 - в обсерваторе, 345 - на самоизоляции, 2411 - контактные.