В МЧС отметили увеличение числа пожаров во время пандемии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спасатели отмечают увеличение числа пожаров в России за время пандемии коронавируса, заявил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
"Мы наблюдаем всплеск (пожаров), особенно по причинам детской шалости", - сказал он.
Денисов напомнил, что ежегодно в мире погибает около 500 пожарных, 250 тысяч получают травмы.
В четверг, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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