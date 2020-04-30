Более двух миллионов москвичей привязали "Тройку" к цифровому пропуску

Пассажиры в защитных масках на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в период режима самоизоляции граждан в Москве

Пассажиры в защитных масках на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в период режима самоизоляции граждан в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уже более 2 миллионов пассажиров метро Уже более 2 миллионов пассажиров метро Москвы привязали свои карты "Тройка" к электронному пропуску, сообщила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В столице с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом был постепенно введен пропускной режим. Был подписан указ мэра, согласно которому с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте требуются специальные цифровые пропуска. Проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

"На текущий момент уже более 2 миллионов пассажиров указали свои "Тройки" при оформлении электронных пропусков",- сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она также добавила, что пассажиропоток метро снизился более чем на 80% в период пандемии.

"На текущий момент пассажиропоток московского метрополитена снизился более чем на 80%. Если в будний день совершалось порядка 9 миллионов поездок, то сейчас в режиме самоизоляции он снизился до 1,1 миллиона поездок в день", - сказала Темникова.