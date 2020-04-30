Российским ветеранам в условиях пандемии помогают "волонтеры Победы"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 21 тысячи активистов движения "Волонтеры Победы" на сегодняшний день помогают ветеранам в РФ в условиях Более 21 тысячи активистов движения "Волонтеры Победы" на сегодняшний день помогают ветеранам в РФ в условиях коронавируса , сообщила глава движения Ольга Амельченкова

"По всей стране созданы штабы волонтерские по помощи пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны в условиях коронавируса. К этим штабам присоединились более 21 тысячи "волонтеров Победы", - рассказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции.

Ветераны в ежедневном режиме обзванивают фронтовиков с предложениями помощи. Ветераны обращаются к волонтерам с просьбами по доставке продуктов питания, а иногда просят возложить цветы к памятникам - потому что сами они сейчас вынуждены находиться дома из-за коронавируса.

Амельченкова добавила, что всего за пять лет работы движения в мероприятиях "Волонтеров Победы" приняли участие более 250 тысяч активистов не только по всей России, но и в других странах.