В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

УФА, 30 апр – РИА Новости. Глава Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.

"Принимаю решение продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно, для нас это было непростое решение, и поверьте, невероятно люди устали, от психологического прессинга, материальных проблем, у людей завершаются деньги, от сидения дома с детьми, от скученности, но принимаем решение о продлении самоизоляции", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства по коронавирусной инфекции.

Глава Башкирии заявил, что с 4 мая в Башкирии вводится масочный режим. "Даю три полных дня для всех на подготовку, любое появление в общественном месте должно быть в маске", - сказал глава региона.

Он отметил, что с 1 мая власти увеличат время на дорогу в дачные и садовые участки с 90 минут до 180 минут.

По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 766 человек, 76 из них выздоровели, 14 скончались.

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Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.