В Рязанской области число заразившихся коронавирусом достигло 880

БРЯНСК, 30 апр – РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области достигла 880, после того как за сутки было выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 30 апреля в регионе выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 880 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 43 положительных теста находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 923 человека.
В настоящее время выздоровели 64 человека. Ранее правительство региона сообщало о смерти четырех человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.