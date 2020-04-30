В Рязанской области число заразившихся коронавирусом достигло 880

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 30 апреля в регионе выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 880 человек", - говорится в сообщении.