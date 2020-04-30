Количество школьников в автобусах Подмосковья упало на 99%

"По сравнению с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 79% по состоянию на утро 30 апреля. В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.