Количество школьников в автобусах Подмосковья упало на 99%

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Количество школьников в автобусах Московской области с начала марта сократилось на 99%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"По сравнению с началом марта, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 79% по состоянию на утро 30 апреля. В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% по сравнению с начала марта", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 22 апреля проезд в транспорте Подмосковья можно будет оплатить только картой "Стрелка", а по регулируемым тарифам с предоставлением льгот – социальной картой жителя региона и столицы. Номера карт необходимо внести в цифровой пропуск.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры из-за коронавируса продлены до 11 мая.