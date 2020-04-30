Трансляции "Бессмертного полка" начнутся примерно в 11 утра 9 мая

"Есть еще одна акция - это "Бессмертный полк" онлайн. Мы предполагаем, что трансляции начнутся в 11 часов по местному времени. И все те люди, которые присоедининились (к акции) смогут увидеть портреты своих героев на медиаэкранах, в online-форматах и на федеральных каналах", - сказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции.