Трансляции "Бессмертного полка" начнутся примерно в 11 утра 9 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Трансляции "Бессмертного полка" в День Победы начнутся примерно в 11 утра, рассказала глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы. Позднее Амельченкова сообщила, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн.
"Есть еще одна акция - это "Бессмертный полк" онлайн. Мы предполагаем, что трансляции начнутся в 11 часов по местному времени. И все те люди, которые присоедининились (к акции) смогут увидеть портреты своих героев на медиаэкранах, в online-форматах и на федеральных каналах", - сказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции.