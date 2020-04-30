Число заболевших COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 120

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 120 - до 965 человек, сообщило правительство региона.
Днем в среду сообщалось о 845 заразившихся.
"Данные областного оперативного штаба на 30 апреля: зарегистрировано 965 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 899 человек.
Увеличилось число выздоровевших – теперь их 54 человека. Двенадцать пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.