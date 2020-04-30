Гидрометцентр назвал регионы, где в мае будет теплее всего

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Температура на Европейской части России, на Урале и юге Западной Сибири будут заметно выше нормы в мае, на остальной территории страны температурный фон также будет превышать норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Но на всей территории страны будут положительные аномалии от среднемесячной температуры. А на европейской территории, на Урале и на юге Западной Сибири - заметно выше нормы", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что на Европейской территории страны среднемесячная температура ожидается на большей части территории около средних многолетних значений, а на юге Центрального федерального округа (ЦФО): Ростовская область, Краснодарский край и на востоке республики Коми - выше нормы.
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"Месячное количество осадков в юго-западных регионах будет больше средних многолетних значений, а на остальной территории около нормы", - пояснил ученый.
Он также отметил, что в Уральском федеральном округе и на юге Сибирского федерального округа температура будет выше нормы.
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