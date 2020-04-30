Минэкологии Подмосковья взяло на контроль ООПТ "Москворецкий заказник"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Министерство экологии Московской области взяло под особый контроль особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Москворецкий пойменный заказник", говорится в сообщении ведомства.
Заказник входит в число территорий, находящихся под контролем международной орнитологической организации BerdLife International. Вся территория Фаустовской поймы включена в Перспективный список водно-болотных угодий, охраняемых международной Рамсарской конвенцией, подписанной 161 страной-участницей, включая Россию.
"Минэкологии взяло на особый контроль ситуацию на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Москворецкий пойменный заказник", расположенной на землях Воскресенского и Раменского городских округов. Режим особой охраны, установленный в ООПТ, запрещает весеннюю охоту. Тем не менее, граждане регулярно информируют министерство о попытках отстрела птиц", - говорится в сообщении.