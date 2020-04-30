В России зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Суточный прирост заболевших коронавирусом нового типа составил 7,1 процента, сообщили в оперативном штабе.
Это самый большой результат за все время ведения статистики по коронавирусу.
8 апреля, 08:00Карта распространения коронавируса
За последние сутки подтвердились 7099 новых случаев. Днем ранее был зафиксирован 5841 положительный тест на COVID-19.
Общее число зараженных превысило сто тысяч человек. Выздоровели 11619 пациентов, умерли 1073 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.