МЧС продезинфицировало более 750 лечебных и образовательных учреждений

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты МЧС в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в апреле обработали специальными дезинфицирующими растворами свыше 750 лечебных и образовательных учреждений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.
"С начала апреля в регионах страны обработано спецрастворами 422 лечебных и 332 образовательных учреждения", - сказал собеседник агентства, добавив, что сутками ранее таких объектов на территории РФ было 681.
По его словам, общая площадь продезинфицированных лечебных и образовательных учреждений составляет почти 1 миллион 121 тысяча квадратных метров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.