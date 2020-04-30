У умершего в Туле 17-летнего юноши подтвердили коронавирус

ВОРОНЕЖ, 30 апр – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 17-летнего юноши, скончавшегося в больнице Тулы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что 17-летний житель Тулы умер 28 апреля в реанимации детского инфекционного госпиталя. Юноша поступил туда в тяжелом состоянии, с подозрением на COVID-19 и двусторонней тотальной пневмонией.
"Накануне был подтвержден положительный результат на коронавирус у 17-летнего жителя Тулы, который скончался в больнице от двусторонней тотальной пневмонии. Это седьмой случай летального исхода в регионе", - говорится в сообщении.
В Тульской области COVID-19 диагностирован у 965, из них 91 пациент выздоровел. Среди умерших с подтвержденным COVID-19 - врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.