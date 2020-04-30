В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Индонезийские медики зафиксировали за сутки 347 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 10 тысяч, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
По состоянию на четверг общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 10 118, скончались 792 человека, вылечились 1522. Днем ранее в стране за сутки заболели 260 человек, за день до этого число заразившихся увеличилось на 415 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.