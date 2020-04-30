В Минске рассказали об интересе к белорусским гособлигациям в России

МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Власти Белоруссии позитивно оценили итоги формирования книги заявок на гособлигации на рынке РФ объёмом 10 миллиардов российских рублей на срок 5 лет, несмотря на негативное влияние на финансовые рынки ситуации с новым коронавирусом, говорится в сообщении на сайте минфина республики.
Там напомнили, что в рамках работы по размещению государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации 29 апреля состоялось формирование книги заявок на приобретение выпуска гособлигаций Белоруссии серии 07 объёмом 10 миллиардов российских рублей на срок 5 лет.
"Несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний. В книгу поступило более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 миллиарда российских рублей", - отмечается в сообщении.
Там подчеркивается, что по сравнению с размещением 2019 года срочность заимствований увеличена с 3 до 5 лет. "Ставка купона в ходе торгов установлена на уровне 8,5% годовых, что является минимальным значением для размещений Беларуси на российском финансовом рынке", - отмечается в сообщении.
Техническое размещение облигаций на площадке ПАО "Московская Биржа" состоится 7 мая 2020 года.
Эмиссия осуществляется в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. Размещение госбумаг серии 03-04 сроком 3 года состоялось 7 августа 2019 года, ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых. Банками-организаторами эмиссии являются Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие", соорганизатором - Евразийский банк развития.