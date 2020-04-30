В Минске рассказали об интересе к белорусским гособлигациям в России

"Несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний. В книгу поступило более 40 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил 1,3 миллиарда российских рублей", - отмечается в сообщении.

Там подчеркивается, что по сравнению с размещением 2019 года срочность заимствований увеличена с 3 до 5 лет. "Ставка купона в ходе торгов установлена на уровне 8,5% годовых, что является минимальным значением для размещений Беларуси на российском финансовом рынке", - отмечается в сообщении.