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2020-04-30T12:27
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К власти в Косово рвутся преступники, считает политолог
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РИА Новости

К власти в Косово рвутся преступники, считает политолог

12:27 30.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Бывшие полевые командиры в Косово формируют новое правительство с помощью криминально-политических структур и не опасаются специального международного суда в Гааге, заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович.
Экс-премьер самопровозглашенной республики Косово и бывший полевой командир Рамуш Харадинай в среду подписал коалиционное соглашение о создании нового правительства с крупнейшим оппозиционным Демократическим союзом Косово (ДСК). В конце марта косовский парламент выразил недоверие кабмину лидера движение "Самоопределение" Альбина Курти.
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Глава Косово Хашим Тачи в среду потребовал от лидера ДСК Исы Мустафы предложить кандидатуру на пост премьер-министра, тот ответил, что вскоре представит новое правительство на утверждение парламенту. Ожидается, что новым премьером станет однопартиец Мустафы Авдулах Хоти.
"Преступные круги в Приштине сильнее, чем в любой другой стране Европы. Это показывает ситуация, при которой они неконституционно сбросили с власти главу кабмина Альбина Курти и хотят формировать новое правительство политическо-криминальных структур", - заявил директор института.
По его словам, по конституции самопровозглашенной республики невозможно вручить мандат на формирование кабмина кому-либо другому, кроме победителя парламентских выборов или коалиции, которая была зарегистрирована до выборов.
"Если вынесен вотум недоверия правительству, в Приштине должны произойти досрочные выборы. Но криминальные структуры в Косово, которые символизируют собой Тачи, Харадинай, экс-спикер парламента Кадри Весели и другие экс-боевики Освободительной армии Косово (ОАК), пытаются снова взять власть. Экс-премьер Альбин Курти пытался им противостоять, и они политически расправились с ним", - отметил Бечирович.
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Политолог отметил, что бывшие полевые командиры албанских отрядов не особенно боятся сформированного в Гааге Специального суда по преступлениям в Косово и Метохии.
"Специальный суд по преступлениям в Косово является позором мирового сообщества. Он был сформирован еще четыре года назад, но до сих пор не выдвинул ни одного обвинения. Думаю, что с помощью этого суда рассчитывают, точнее, пытаются дисциплинировать бывших полевых командиров ОАК в политической деятельности. Этот суд не будет иметь никакого смысла, если не рассмотрит дела Тачи, Харадиная, Весели и их соратников", - указал международный аналитик.
"Они сейчас договариваются с политическо-криминальными структурами в международном сообществе, речь идет о коррупции. Еще перед прошлыми выборами мы указывали, что те политики из международного сообщества, кто посетит Хашима Тачи, являются членами этих криминальных структур, финансируются незаконными способами. Косово остается гнездом криминала, торговли людьми и наркотиками и тому подобного", - подчеркнул собеседник агентства.
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Альбин КуртиИса МустафаХашим ТачиКосовоПриштинаВ мире
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