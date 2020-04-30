К власти в Косово рвутся преступники, считает политолог

БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Бывшие полевые командиры в Бывшие полевые командиры в Косово формируют новое правительство с помощью криминально-политических структур и не опасаются специального международного суда в Гааге , заявил РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES Зияд Бечирович.

Экс-премьер самопровозглашенной республики Косово и бывший полевой командир Рамуш Харадинай в среду подписал коалиционное соглашение о создании нового правительства с крупнейшим оппозиционным Демократическим союзом Косово (ДСК). В конце марта косовский парламент выразил недоверие кабмину лидера движение "Самоопределение" Альбина Курти

Глава Косово Хашим Тачи в среду потребовал от лидера ДСК Исы Мустафы предложить кандидатуру на пост премьер-министра, тот ответил, что вскоре представит новое правительство на утверждение парламенту. Ожидается, что новым премьером станет однопартиец Мустафы Авдулах Хоти.

"Преступные круги в Приштине сильнее, чем в любой другой стране Европы. Это показывает ситуация, при которой они неконституционно сбросили с власти главу кабмина Альбина Курти и хотят формировать новое правительство политическо-криминальных структур", - заявил директор института.

По его словам, по конституции самопровозглашенной республики невозможно вручить мандат на формирование кабмина кому-либо другому, кроме победителя парламентских выборов или коалиции, которая была зарегистрирована до выборов.

"Если вынесен вотум недоверия правительству, в Приштине должны произойти досрочные выборы. Но криминальные структуры в Косово, которые символизируют собой Тачи, Харадинай, экс-спикер парламента Кадри Весели и другие экс-боевики Освободительной армии Косово ( ОАК ), пытаются снова взять власть. Экс-премьер Альбин Курти пытался им противостоять, и они политически расправились с ним", - отметил Бечирович.

Политолог отметил, что бывшие полевые командиры албанских отрядов не особенно боятся сформированного в Гааге Специального суда по преступлениям в Косово и Метохии.

"Специальный суд по преступлениям в Косово является позором мирового сообщества. Он был сформирован еще четыре года назад, но до сих пор не выдвинул ни одного обвинения. Думаю, что с помощью этого суда рассчитывают, точнее, пытаются дисциплинировать бывших полевых командиров ОАК в политической деятельности. Этот суд не будет иметь никакого смысла, если не рассмотрит дела Тачи, Харадиная, Весели и их соратников", - указал международный аналитик.