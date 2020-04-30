В Хабаровском крае 17 человек излечились от коронавируса

ХАБАРОВСК, 30 апр – РИА Новости. Семнадцать излечившихся от коронавируса жителей Хабаровского края от 4 до 75 лет выписаны из больниц за последние сутки, всего с начала пандемии выздоровели 73 человека, сообщает краевой минздрав в четверг.
"Сегодня в Хабаровском крае выписано 17 пациентов, выздоровевших от COVID-19. Среди них жители Хабаровска, района имени Лазо и села Богородского в возрасте от 4 до 75 лет. Всего в крае от коронавируса выздоровело 73 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на лечении находятся 458 человек, у большинства из них заболевание протекает в легкой форме.
Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено 38 новых случаев инфекции. Всего с начала пандемии заболели 536 человек, из них пятеро умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.