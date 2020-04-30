Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 11 мая

Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии с 1 по 11 мая будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Ранее по предписанию регионального управления Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов для посещения прихожанами с 15 по 19 апреля, затем запрет был продлен до 30 апреля.

"Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, с 1 по 11 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 апреля нижегородцы имеют возможность следить за ходом богослужений дистанционно, оставаясь дома. Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируются на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля".

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 76 человек на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вспышка заболеваемости в монастыре была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.