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Религия и мировоззрение
2020-04-30T12:26
https://ria.ru/20200430/1570798362.html
Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 11 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:129:3069:1855_1036x0_80_0_0_7e3cab1ade9505096cec812afad958c3.jpg
РИА Новости

Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 11 мая

12:26 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии с 1 по 11 мая будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Ранее по предписанию регионального управления Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов для посещения прихожанами с 15 по 19 апреля, затем запрет был продлен до 30 апреля.
"Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, с 1 по 11 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 апреля нижегородцы имеют возможность следить за ходом богослужений дистанционно, оставаясь дома. Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируются на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля".
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Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 76 человек на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вспышка заболеваемости в монастыре была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.
На территории Нижегородской области зафиксировано 1944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек умерли, 228 вылечившихся пациентов выписаны из больницы.
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