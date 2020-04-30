Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 48,5 тысячи

Врачи в отделение для пациентов, страдающих симптомами коронавирусной инфекции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Бельгии за минувшие сутки выросло еще на 660, до 48519 человек, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава.

Скончались 111 человек (накануне сообщалось о 170 летальных исходах), общее число погибших с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус с момента вспышки в середине марта составляет 7594.

В стране зафиксировано 178 новых госпитализаций, всего 3609 пациентов находятся в больницах, в их числе 769 человек – в отделениях интенсивной терапии (на 28 меньше, чем накануне). С 15 марта 11576 выздоровевших покинули больницы (в их числе 293 пациента - за минувшие сутки).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок, придется соблюдать и после снятия ограничений на передвижения.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.