Синоптики рассказали о приходе июльского тепла в центр России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Температура в начале мая будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов в центре Европейской России благодаря теплым воздушным массам, поступающим из Средиземноморья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На среднем уровне тропосферы такой выраженный антициклональный гребень, именно по его западной периферии в центральную часть России "качается" тепло. Мы находимся между двумя атмосферными образованиями. Центр циклона находится далеко от нас на западе, а центр другого образования, антициклона, - далеко на востоке. Между ними зона потоков с юга и юго-запада", - сказал Вильфанд.
Как отметил ученый, дневные температуры начнут повышаться с субботы, наиболее заметный скачок произойдет в воскресенье. В Москве и области днем температура может подняться до 25 градусов, на севере округа будет холоднее, а на юге, может быть, теплее.
"Это вполне июльская температура, местами кратковременный дождь, но ненадоедливый. Пятого числа уже будет облачно. Такой температурный фон минимум на пять градусов выше многолетних значений. Тепло идет с юго-запада, с востока Средиземноморья", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что с 5 мая температура понизится до 15 градусов, и погода будет более дождливой.
По прогнозам Гидрометцентра, в Северо-Западном федеральном округе в первые дни мая будет прохладная погода, днем 7-13 градусов, 3 мая будет теплее – до 15 градусов.
"В Южном федеральном округе 3-5 мая будут дожди и грозы, а также усиление ветра. Дневные температуры могут достигать 27 градусов, в среднем температуры будут на 2-4 градуса выше нормы. Примерно такая же погода в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Вильфанд.
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