Синоптики рассказали о приходе июльского тепла в центр России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Температура в начале мая будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов в центре Европейской России благодаря теплым воздушным массам, поступающим из Температура в начале мая будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов в центре Европейской России благодаря теплым воздушным массам, поступающим из Средиземноморья , сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

"На среднем уровне тропосферы такой выраженный антициклональный гребень, именно по его западной периферии в центральную часть России "качается" тепло. Мы находимся между двумя атмосферными образованиями. Центр циклона находится далеко от нас на западе, а центр другого образования, антициклона, - далеко на востоке. Между ними зона потоков с юга и юго-запада", - сказал Вильфанд.

Как отметил ученый, дневные температуры начнут повышаться с субботы, наиболее заметный скачок произойдет в воскресенье. В Москве и области днем температура может подняться до 25 градусов, на севере округа будет холоднее, а на юге, может быть, теплее.

"Это вполне июльская температура, местами кратковременный дождь, но ненадоедливый. Пятого числа уже будет облачно. Такой температурный фон минимум на пять градусов выше многолетних значений. Тепло идет с юго-запада, с востока Средиземноморья", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что с 5 мая температура понизится до 15 градусов, и погода будет более дождливой.

По прогнозам Гидрометцентра , в Северо-Западном федеральном округе в первые дни мая будет прохладная погода, днем 7-13 градусов, 3 мая будет теплее – до 15 градусов.

"В Южном федеральном округе 3-5 мая будут дожди и грозы, а также усиление ветра. Дневные температуры могут достигать 27 градусов, в среднем температуры будут на 2-4 градуса выше нормы. Примерно такая же погода в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Вильфанд.