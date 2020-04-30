Москвичи начали больше ездить на транспорте и личных машинах

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество поездок на личных автомобилях, метро и общественном транспорте Москвы в четверг утром увеличилось по сравнению с аналогичными данными прошлой недели, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в 10 утра год назад загрузка столичного метро была на 83% выше, наземного транспорта – на 82%, пригородных электричек - на 69%, личного авто на дорогах было на 49% меньше. При этом, если сравнивать с 23 апреля, сегодня было совершено на 20 тысяч поездок больше в метро, на 10 тысяч – наземным транспортом и электричками, количество машин возросло на 100 тысяч.
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Кроме того, количество поездок на такси по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 61%, по сравнению с 23 апреля - на 2 тысячи поездок меньше.
"Дороги в Москве сегодня были на 70% свободнее, чем год назад", - говорится в сообщении.
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