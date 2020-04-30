Москвичи начали больше ездить на транспорте и личных машинах

Отмечается, что в 10 утра год назад загрузка столичного метро была на 83% выше, наземного транспорта – на 82%, пригородных электричек - на 69%, личного авто на дорогах было на 49% меньше. При этом, если сравнивать с 23 апреля, сегодня было совершено на 20 тысяч поездок больше в метро, на 10 тысяч – наземным транспортом и электричками, количество машин возросло на 100 тысяч.