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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:22
https://ria.ru/20200430/1570797946.html
Мурашко обсудил с главой Минздрава Германии борьбу с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко обсудил с главой Минздрава Германии борьбу с коронавирусом

12:22 30.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Германии обсудили борьбу с коронавирусом, стороны договорились обмениваться информацией об испытании вакцин от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры по видеоконференцсвязи с министром здравоохранения Федеративной Республики Германия Йенсом Шпаном, стороны обменялись опытом по организационным, санитарным и медицинским мерам, предпринимаемым в связи с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.
"Стороны договорились о развитии обмена двусторонней информацией о ходе доклинических и клинических исследований различных вакцинных платформ с привлечением широкого экспертного сообщества, а также отметили важность продолжения диалога в целях обеспечения защиты населения от рисков распространения COVID-19",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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