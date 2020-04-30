Мурашко обсудил с главой Минздрава Германии борьбу с коронавирусом

"Стороны договорились о развитии обмена двусторонней информацией о ходе доклинических и клинических исследований различных вакцинных платформ с привлечением широкого экспертного сообщества, а также отметили важность продолжения диалога в целях обеспечения защиты населения от рисков распространения COVID-19",- говорится в сообщении.