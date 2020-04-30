Мурашко обсудил с главой Минздрава Германии борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Германии обсудили борьбу с коронавирусом, стороны договорились обмениваться информацией об испытании вакцин от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры по видеоконференцсвязи с министром здравоохранения Федеративной Республики Германия Йенсом Шпаном, стороны обменялись опытом по организационным, санитарным и медицинским мерам, предпринимаемым в связи с распространением коронавируса, уточнили в пресс-службе.
"Стороны договорились о развитии обмена двусторонней информацией о ходе доклинических и клинических исследований различных вакцинных платформ с привлечением широкого экспертного сообщества, а также отметили важность продолжения диалога в целях обеспечения защиты населения от рисков распространения COVID-19",- говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.