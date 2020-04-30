МИД России поддерживает призывы к гуманитарному перемирию в Ливии

МОСКВА, 30 апр- РИА Новости. Россия поддерживает призывы к гуманитарному перемирию в Ливии с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, сообщил МИД РФ.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан.
"Была выражена поддержка звучащим в Ливии призывам к гуманитарному перемирию в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении МИД о телефонном разговоре замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади Аль-Хувейджем.