Первый этап добровольного квалификационного экзамена продлен до июня

МОСКВА, 30 апр - АНО "РЧК". Первый этап Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) продлили до июня. На сайте . Первый этап Добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) продлили до июня. На сайте проекта студенты старших курсов специалитета, первых курсов магистратуры, а также бакалавры вузов Москвы и Московской области могут проверить свои знания.

Во время первого этапа экзамена участников ждет тестирование, которое позволяет оценить уровень своей подготовки и соответствие требованиям современных работодателей. Его прошли уже более двух тысяч учащихся 139 крупнейших вузов.

Тех, кто справится с онлайн-тестированием, ждет практический этап, во время которого студентам предложат разобрать кейсы с реальными проблемами компаний.

"Продление первого этапа Добровольного квалификационного экзамена — хороший шанс для тех студентов, которым не удалось справиться с тестированием с первой попытки. Благодаря дополнительному времени они смогут подтянуть свои знания и попробовать снова, либо выполнить задания по другой специальности, — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Добровольный квалификационный экзамен проводят по 50 профессиям. Это позволяет участникам выбрать то направление, в котором они будут двигаться в дальнейшем. Проект востребован не только в Москве, но и в других регионах страны — ДКЭ сдают студенты вузов разных городов".

Помимо московских, в этом году в добровольном квалификационном экзамене принимают участие и региональные вузы. В их числе – Санкт-Петербургский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Кубанский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Тверской государственный университет, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Байкальский государственный университет, Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет.

Список профессий сформирован совместно с компаниями-партнерами и представителями крупнейших вузов. Для студентов третьего курса предусмотрены более легкие вопросы, а для четверокурсников и магистрантов — более сложные.

Тех, кто успешно пройдет онлайн-тестирование, ждет практический этап, во время которого необходимо разобрать кейсы с реальными проблемами компаний. Лучшие участники смогут попасть в штат организации.

"Мы на протяжении трех лет активно участвуем в добровольном квалификационном экзамене. В прошлом году его участниками стали более 200 студентов третьего и четвертого курсов Московского политехнического университета. Проект постоянно развивается. С учетом перехода на дистанционное обучение в вузах ДКЭ является удобным инструментом для оценки студентов, их знаний по выбранной профессии и дальнейшего направления на практику и стажировку", — рассказала руководитель Центра карьеры, практики и трудоустройства Московского политехнического университета Анастасия Абрамова.

Как правило, практический этап экзамена проводят на площадке "Технограда" на ВДНХ. Он начинается уже в конце апреля. В этом году даты сдвигают в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Любой работодатель четко понимает, что ценен и важен тот сотрудник, который смог быстро адаптироваться к изменившимся условиям и показать высокие результаты при удаленной работе, — подчеркнула вице-президент рекрутингового интернет-сервиса Елена Никифорова. — Молодой специалист, который прошел все этапы ДКЭ, который четко знает и понимает, какие компетенции важны работодателю, будет иметь конкурентные преимущества. Работодатель же поймет, что не нужно тратить дополнительные деньги на обучение соискателя (что в условиях кризиса очень важно), а также получит мотивированного сотрудника".

Добровольный квалификационный экзамен разработали Правительство Москвы и Рособрнадзор. Впервые ДКЭ провели в 2017 году. Тогда в нем приняли участие 346 студентов из семи столичных вузов, а партнерами проекта выступили всего восемь работодателей.

В 2019 году онлайн-тестирование в рамках первого этапа экзамена прошли около шести тысяч студентов из 90 вузов, а число компаний-партнеров выросло до 60.

Трудоустройство и оплачиваемую стажировку предложили 198 учащимся. В число партнеров вошли Сбербанк, "РЖД", "Геоскан", Intel, Navikon, Rambler, PepsiCo, Renault, Unilever, Procter & Gamble, Ancor, "Ростелеком", "Билайн", "Тинькофф Банк", "Алмаз-Антей".