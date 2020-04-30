Число жертв COVID-19 в Молдавии выросло до 116 человек

КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Еще семь пациентов, инфицированных новым Еще семь пациентов, инфицированных новым коронавирусом , скончались в Молдавии в четверг, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 116, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 3771 зарегистрированном случае коронавируса и 109 умерших в результате заражения.

"На сегодняшний день 1182 человека были вылечены, 116 человек умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.

В то же время отмечается, что из общего числа зараженных 960 человек являются медицинскими работниками.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.