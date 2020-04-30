Число случаев COVID-19 в Тульской области достигло 965

Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Тульской области за сутки увеличилось на 92, общее число заболевших выросло до 965, из них 91 человек выздоровел, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 7099 новых случаев, в том числе 92 - в Тульской области.

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы , Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 23 человека работают в столичном регионе, девять человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг после COVID-19 выздоровели 16 жителей Тулы, Белева, Донского, Узловой, а также Ефремовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов.

"После получения повторных отрицательных анализов из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 12 человек, остальные четыре лечились на дому. Среди выздоровевших - шесть детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 965 человек, 91 выздоровел. Умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.