Число случаев COVID-19 в Тульской области достигло 965

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 92, общее число заболевших выросло до 965, из них 91 человек выздоровел, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 7099 новых случаев, в том числе 92 - в Тульской области.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 23 человека работают в столичном регионе, девять человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, в четверг после COVID-19 выздоровели 16 жителей Тулы, Белева, Донского, Узловой, а также Ефремовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов.
"После получения повторных отрицательных анализов из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 12 человек, остальные четыре лечились на дому. Среди выздоровевших - шесть детей", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 965 человек, 91 выздоровел. Умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.