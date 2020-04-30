В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек

ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 500, за сутки зарегистрированы 19 новых пациентов с COVID-19, большинство из них не имеют симптомов заболевания и лечатся на дому, шесть человек находятся в больнице, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
По данным краевого минздрава, ежедневный прирост заболевших составил 3,9%.
"Выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: девять мужчин, восемь женщин и два ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Из них 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, остальные - в больнице. Большинство новых пациентов в возрасте 45-65 лет, шесть человек старше 65 лет, еще трое - младше 45 лет", - говорится в сообщении.
За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет. Девять человек с коронавирусом скончались, выздоровел 91 человек. Под наблюдением врачей остаются 400 человек, в том числе 105 пациентов без симптомов заболевания.