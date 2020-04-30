В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек

"Выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: девять мужчин, восемь женщин и два ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Из них 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, остальные - в больнице. Большинство новых пациентов в возрасте 45-65 лет, шесть человек старше 65 лет, еще трое - младше 45 лет", - говорится в сообщении.