Фельдшер из Тулы рассказала о работе во время пандемии

ТУЛА, 30 апр – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина вместе с коллегами первой оказывается там, где больным с коронавирусной инфекцией нужна помощь: они ездят по отдаленным деревням и поселкам, транспортируют пациентов в больницы, дают кислород и не позволяют пациентам падать духом.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" Светлана Владимировна рассказала о том, как проходит суточное дежурство, как не только медики помогают пациентам, но и простые люди – медикам, а еще о том, как гордятся мамой ее четверо детей.

Мечта стать фельдшером

Светлана Казарина уже в детстве твердо решила стать фельдшером скорой помощи. Людей в белых халатах со специальными чемоданчиками она часто видела у больной соседской бабушки. "Когда мне сказали, что профессия называется "фельдшер скорой помощи", я поняла, что буду работать фельдшером скорой помощи", - рассказала она.

После окончания медучилища Казарина пришла работать на скорую помощь, где трудится уже больше 30 лет. Медики этой службы, как известно, должны быть в некотором роде "мастерами на все руки", и в карьере Светланы Владимировны есть немало историй, о которых она не раз еще будет вспоминать, но в последние недели "специализация" у нее одна – вместе с коллегами из эвакуационной бригады она работает непосредственно с пациентами, у которых подозревают или уже выявили коронавирус.

© Фото : из личного архива Светланы Казариной Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина © Фото : из личного архива Светланы Казариной Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина

Первая помощь

"Эвакуационная бригада приходит утром, надевает специальную защиту - это не халаты, не медицинская форма, это именно специальная защита: одноразовые комбинезоны, на ноги одноразовые бахилы. На руки - две пары перчаток, одна под комбинезон, другая сверху, на комбинезон, защитные очки и респиратор", - перечисляет фельдшер средства защиты медиков.

После получения вызова медики отправляются на место – это может быть практически любой район Тульской области , деревня в 200 километрах от города. Сразу после прибытия фельдшеру необходимо быстро сориентироваться – собрать всю необходимую информацию о больном, оказать первую помощь. "Больным приходится оказывать качественную медицинскую помощь - измерять уровень кислорода в крови, если кислород низкий, нужно дать кислород, обязательно снять ЭКГ. Мы должны проверить, если есть какие-то отклонения в сердечно - сосудистой системе. При необходимости при транспортировке пациента применяется кислородная маска", - рассказала Казарина.

При этом в защитном "скафандре" врачам скорой помощи приходится проделывать все манипуляции, для которых, как известно, требуется определенная ловкость рук - например, не так просто в таком обмундировании, да еще и когда запотевают очки, поставить внутривенный катетер. Спасает профессионализм и убежденность в том, что главное – помочь больному.

© Фото : из личного архива Светланы Казариной Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина © Фото : из личного архива Светланы Казариной Фельдшер выездной бригады тульского центра медицины катастроф Светлана Казарина

Немного психологии

Светлана Владимировна признается: завидев бригаду в необычных комбинезонах, респираторах и очках, некоторые пациенты поначалу еще больше падают духом, но у медиков, помимо лекарств, в арсенале всегда найдется веский аргумент и доброе слово. Да и "тяжелые" пациенты встречаются крайне редко – обычно больные в состоянии средней тяжести.

"Средняя тяжесть - это когда у некоторых даже не бывает температуры. У них сухой кашель, они жалуются на одышку и на боль в грудной клетке. Вот это средняя тяжесть, их не нужно интубировать. Они своими ногами идут в машину, мы их не несем на носилках, не несем в капсуле, хотя и она у нас есть", - пояснила фельдшер.

Сейчас, по словам Казариной, медикам разрешили перевозить пациентов без "капсулы" - им надевают маски и перчатки и транспортируют в машине скорой помощи. При этом большинство пациентов, у которых подозревается, либо выявлен коронавирус, уже примерно представляют, с чем столкнулись. И все же вопросов у них возникает немало, страхи и опасения - тоже не редкость.

"Мы стараемся напомнить, что у нас есть больница, где лечится это заболевание, что люди обязательно выздоровеют, и мы их настраиваем на позитив. Мы, конечно, в дороге всегда разговариваем, стараемся успокоить. Спрашиваем, где работает этот человек, если пенсионер – узнаем, кем работал, спрашиваем про семью, внуков, детей. Иногда они нам даже сами вопросы задают, а мы стараемся отвечать по мере возможности", - улыбается Светлана Владимировна.

Угощение для доктора

Смена медиков на скорой помощи длится сутки – вызовов может быть до десяти, все зависит от того, в каком районе ждут помощь. Казарину не пугают напряженные дежурства, дальние дороги, даже к вмятинам и синякам, остающимся на лице после маски и очков, она относится как к "издержкам производства": "Придешь домой – синяки на лице, кожа сухая. Помажешь кремом, немного походишь, и все придет в норму. Нас это не пугает, главное, чтобы люди были здоровы, а больные вылечились".

По ее мнению, многие люди, видя, как работают медики сегодня, стали относиться к ним более бережно и уважительно. Светлана Владимировна вспоминает, как кто-то оставил для докторов пакет с печеньем и конфетами на лавочке у машины, в пакете оказалась записка – "для сотрудников скорой помощи, огромная вам благодарность, низкий поклон".

Современные технологии позволяют оставить благодарность медикам не только на лавочке – фельдшер из Тулы получает десятки "спасибо" в мессенджерах и соцсетях от людей, с которыми она даже не знакома. Жители области выражают поддержку, сочувствуют тяжелым условиям, в которых оказались медики сегодня, и неустанно благодарят.

Казарина честно признается – у нее есть страх заразиться самой и заразить близких. На расстоянии ее поддерживают четверо детей и трое внуков – с ними она уже несколько недель не виделась.

"Они сейчас все на самоизоляции, очень волнуются. Рядом со мной мой муж, который меня всегда поддерживает, мои друзья, мои коллеги. Риск, конечно, все-таки есть. Но мы сами выбрали эту профессию, у нас работают только мастера своего дела и энтузиасты", - уверена фельдшер.

Чувство гордости

Она признается – нагрузка на врачей сильно возросла, сама она устает гораздо больше, но природный оптимизм помогает быстро справиться с усталостью и вернуть бодрость.

"Вы знаете, я сама по характеру – "энерджайзер". Конечно, устаю сильно, у меня может быть и слабость какая-то, немножечко позволяю себе поспать. Вот, в силу того, что я больше 30 лет работаю на скорой помощи, мой организм очень натренирован, мне хватает двух-трех часов на сон. Я становлюсь бодрой, занимаюсь какими-то домашними делами, звоню родным, стараюсь показать, что вот, я здорова, все нормально", - рассказывает Казарина.

По ее словам, именно сегодня она испытывает особое чувство гордости за свою профессию, с выбором которой она не ошиблась еще в детстве, а еще чувствует родство с теми, кому удалось помочь – а это не одна сотня пациентов.

Фельдшер из Тулы уверена: коронавирус многое меняет в людях, заставляет их более ответственно относиться к себе, к своим близким, даже к незнакомым людям вокруг. "Я думаю, мы сможем победить коронавирус. За счет нашей сплоченности, за счет нашей веры в медицинских работников и за счет выполнения простых рекомендаций. Нужно просто немного потерпеть, и все будет хорошо", - считает медик.