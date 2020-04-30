В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 14928

ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Японией увеличилось за полдня на 97 человек – до 14928 человек, при этом в Токио второй день подряд количество выявленных случаев не превышает 50, передает телеканал NHK со ссылкой на данные местных администраций.
Общее число учитывает членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, а также 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме.
Наибольшее количество заразившихся выявлено в Токио (4152 человека) и в префектуре Осака (1597 человек). Всего скончался 451 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
С 8 апреля в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время режим ЧС был расширен на всю территорию страны. В городах закрыты торговые центры, не работают университеты и школы, кинотеатры и библиотеки. Местные администрации призывают людей максимально воздерживаться от выхода из дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.