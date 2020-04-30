У 53 сотрудников МККК выявили коронавирус

"Относительно статистики по нашей организации: у нас по всему миру работает более 16 тысяч человек. Выявлено всего 53 случая (заражения коронавирусом - ред.), потерь у нас нет. Люди сразу же были изолированы, распространение дальше остановлено. Уже несколько дней никаких увеличений нет", - заявила Бальзамова на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в условиях пандемии коронавируса.