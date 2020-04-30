У 53 сотрудников МККК выявили коронавирус

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Число сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), заразившихся коронавирусом, составляет 53, летальных исходов от COVID-19 в организации нет, сообщила представитель региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова.
"Относительно статистики по нашей организации: у нас по всему миру работает более 16 тысяч человек. Выявлено всего 53 случая (заражения коронавирусом - ред.), потерь у нас нет. Люди сразу же были изолированы, распространение дальше остановлено. Уже несколько дней никаких увеличений нет", - заявила Бальзамова на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в условиях пандемии коронавируса.
Она подчеркнула, что внутри организации были очень быстро приняты меры, чтобы инфекция не распространялась среди волонтеров и людей, которым МККК оказывает помощь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.