В Харькове задержали женщину с отрезанной головой в пакете

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Харькове задержали голую женщину с ножом в руках и пакетом, в котором находилась отрезанная женская голова, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

"Около 06.00 (совпадает с мск) в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина отказалась объяснять что-либо полицейским, для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в отделение.

Позже в полицию поступило сообщение от жителя села Подворки, что он обнаружил по месту жительства в соседней комнате обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей сестрой и ее дочерью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.