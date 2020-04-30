В Петрозаводске коронавирус выявили у двух человек в СИЗО

"Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске. Из них 4 человека – жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми. Два случая – это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".