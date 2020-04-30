В Петрозаводске коронавирус выявили у двух человек в СИЗО

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Еще восемь случаев коронавирусной инфекции выявлено в Карелии за сутки, среди них двое человек находятся в следственном изоляторе Петрозаводска, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 в Карелии увеличилось до 74 человек, 11 человек выздоровели.
"Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске. Из них 4 человека – жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми. Два случая – это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в учреждении УФСИН проводится дезинфекция, определен круг контактов при этапировании, проводятся тесты на COVID-19.
Еще один случай коронавируса зарегистрирован в Сегеже – заболевшая женщина из числа "контактных", изолирована. Кроме того, выявлен первый заболевший в Кеми - COVID-19 подтвержден у мужчины 64 лет, он госпитализирован с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.