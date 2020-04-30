Сроки предоставления сведений о доходах продлили

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении сроков предоставления сведений о доходах и имуществе чиновников. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Глава государства Владимир Путин 17 апреля подписал указ о переносе сроков представления руководителями федеральных госучреждений сведений о доходах до 1 августа. Такое решение было принято в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением коронавируса в России. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что из-за режима самоизоляции некоторые сотрудники просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы.
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"Во исполнение указа президента... правительство постановляет продлить до 1 августа 2020 года включительно срок предоставления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в постановлении.
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