Сроки предоставления сведений о доходах продлили

"Во исполнение указа президента... правительство постановляет продлить до 1 августа 2020 года включительно срок предоставления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в постановлении.