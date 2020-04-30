В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Новые пациенты с Новые пациенты с коронавирусом за сутки зарегистрированы в 12 муниципалитетах Свердловской области , сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, "На Среднем Урале зафиксировано еще 74 случая COVID-19. Заражение подтверждено специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга , Асбеста, Алапаевска , Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Ирбита Первоуральска , Пышминского городского округа. Также среди заболевших – семь жителей других регионов России", - говорится в сообщении.

Всего на территории Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции.

Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54 - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.

Выписаны еще 10 человек – врачи помогли вылечиться уже 125 пациентам, уточняет штаб.