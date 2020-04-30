Число умерших из-за коронавируса в Подмосковье достигло 93 человек

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 93, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 90 погибших от COVID-19.
"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11710 случаев заболевания. Скончались 93 человека", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что выздоровели и выписались из больниц региона 430 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.