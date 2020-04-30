Число умерших из-за коронавируса в Подмосковье достигло 93 человек

Накануне сообщалось о 90 погибших от COVID-19.

"Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11710 случаев заболевания. Скончались 93 человека", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что выздоровели и выписались из больниц региона 430 человек.