"Пожароопасные" антициклоны грозят северу России со второй половины мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стационарные антициклоны с сухой малооблачно погодой могут спровоцировать природные пожары на севере России во второй половине мая, говорится в сообщении Росгидромета.
"В северных широтах Российской Федерации возрастает повторяемость формирования стационарных антициклонов, начиная со второй половины мая. Это приводит к тому, что в условиях характерной для антициклонов малооблачной и сухой погоды, а также большой продолжительности светового дня (фактически незаходящего в течение суток солнца), складываются условия для значительного прогрева подстилающей поверхности и воздуха, повышения температуры до экстремально высоких значений и формирования высокой и чрезвычайной пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как уточняется в документе, перемены в динамике формирования антициклонов связаны с изменением климата.