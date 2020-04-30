"Пожароопасные" антициклоны грозят северу России со второй половины мая

"В северных широтах Российской Федерации возрастает повторяемость формирования стационарных антициклонов, начиная со второй половины мая. Это приводит к тому, что в условиях характерной для антициклонов малооблачной и сухой погоды, а также большой продолжительности светового дня (фактически незаходящего в течение суток солнца), складываются условия для значительного прогрева подстилающей поверхности и воздуха, повышения температуры до экстремально высоких значений и формирования высокой и чрезвычайной пожарной опасности", - говорится в сообщении.