Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

доход заемщика или совокупный доход всех заемщиков снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год;

Также ВС постановил, что, если нарушение обязательств произошло не по вине заемщика, в том числе из-за ограничительных мер, он может быть освобожден от ответственности. Например, человек не имел возможности вносить деньги обычным способом, а также не мог воспользоваться системой онлайн-платежей.