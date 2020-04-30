В пансионате для инвалидов под Самарой выявили новые случаи COVID-19

В четверг оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой инфекции в 85 регионах, в том числе 40 – в Самарской области.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Сызранском пансионате для инвалидов коронавирусом заразились 29 постояльцев и шесть сотрудников. По информации оперштаба, причина вспышки устанавливается, первым заболевшим был постоялец. За границей никто из сотрудников пансионата в последнее время не был, с 14 марта в учреждении действовал запрет на посещение постояльцев родственниками, а с 24 апреля пансионат перешел на режим полной самоизоляции.