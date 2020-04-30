В пансионате для инвалидов под Самарой выявили новые случаи COVID-19

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Двадцать четыре из 40 жителей Самарской области, у которых за сутки диагностирован коронавирус, заразились при контакте с ранее заболевшими, в том числе четверо – в Сызранском пансионате для инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
В четверг оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой инфекции в 85 регионах, в том числе 40 – в Самарской области.
Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Сызранском пансионате для инвалидов коронавирусом заразились 29 постояльцев и шесть сотрудников. По информации оперштаба, причина вспышки устанавливается, первым заболевшим был постоялец. За границей никто из сотрудников пансионата в последнее время не был, с 14 марта в учреждении действовал запрет на посещение постояльцев родственниками, а с 24 апреля пансионат перешел на режим полной самоизоляции.
"Двадцать четыре новых случая выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, в том числе пять – в Сызрани, из них четыре – в Сызранском пансионате для инвалидов", - сказали в оперштабе.
По данным оперштаба, коронавирус также подтвердился у 16 жителей Самарской области, поступивших ранее с внебольничной пневмонией или ОРВИ.
Всего в Самарской области подтверждены 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выздоровели, пятеро скончались.
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