В Калмыкии продлили режим самоизоляции до 11 мая

ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 11 мая, говорится в указе главы республики Бату Хасикова, опубликованном на сайте ведомства.
В Калмыкии с 30 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции для всех жителей, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
Раннее в указе 27 марта говорилось, что жители республики не должны покидать свое жилье до 30 апреля, кроме помещения магазина, аптеки и врача.
"В пункте 6.3 слова "30 апреля 2020 года" заменить словами "11 мая 2020 года", - говорится в указе Хасикова.
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