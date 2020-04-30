МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличил раздачу продуктов питания в зоне вооруженного конфликта на востоке Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличил раздачу продуктов питания в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины , сообщила представитель региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МККК Петером Маурером практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии коронавируса. В частности, стороны обсудили оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии

"Для нас очень важна продолжающаяся работа с Россией по вопросам оказания гуманитарной помощи в Сирии и на Украине… Основная задача нашей организации состоит в том, чтобы оказывать помощь и предоставлять защиту тем, кто пострадал от вооруженных конфликтов и их последствий", - сказала Бальзамова на пресс-конференции в онлайн-формате.

Она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 отразилась на работе организации, особенно в зоне вооруженных конфликтов. Бальзамова отметила, что для людей, проживающих в таких зонах, к уже существующему риску добавился новый серьезный риск – распространение коронавируса. В связи с ограничительными мерами по борьбе с инфекцией уязвимые группы граждан испытывают трудности с приобретением продуктов питания.

"Раздача продуктов питания – это сейчас очень важный момент, так как многие страны вводят обоснованные меры по социальному дистанцированию, но для многих людей это превращается в достаточно большие сложности, чтобы просто найти продукты питания. Поэтому мы эти раздачи продолжаем. Например, совсем недавно коллеги на востоке Украины, на Донбассе , провели дополнительную раздачу продуктов питания, так как сейчас по определенным причинам нельзя пересекать линию разграничения, и тем уязвимым людям, пенсионерам, которые раньше могли сходить и получить свою пенсию, сейчас невозможно. И для того чтобы они не испытывали проблем с продуктами, мы увеличиваем раздачу продуктов на этот период", - рассказала представитель МККК.

При этом волонтеры организации принимают все меры безопасности, соблюдают социальное дистанцирование и используют средства индивидуальной защиты.