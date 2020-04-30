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2020-04-30T11:58
https://ria.ru/20200430/1570795792.html
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
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РИА Новости

МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе

11:58 30.04.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличил раздачу продуктов питания в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщила представитель региональной делегации МККК в Москве Галина Бальзамова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МККК Петером Маурером практические меры по преодолению гуманитарных последствий пандемии коронавируса. В частности, стороны обсудили оказание помощи гражданскому населению юго-востока Украины и Сирии.
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"Для нас очень важна продолжающаяся работа с Россией по вопросам оказания гуманитарной помощи в Сирии и на Украине… Основная задача нашей организации состоит в том, чтобы оказывать помощь и предоставлять защиту тем, кто пострадал от вооруженных конфликтов и их последствий", - сказала Бальзамова на пресс-конференции в онлайн-формате.
Она подчеркнула, что ситуация с COVID-19 отразилась на работе организации, особенно в зоне вооруженных конфликтов. Бальзамова отметила, что для людей, проживающих в таких зонах, к уже существующему риску добавился новый серьезный риск – распространение коронавируса. В связи с ограничительными мерами по борьбе с инфекцией уязвимые группы граждан испытывают трудности с приобретением продуктов питания.
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"Раздача продуктов питания – это сейчас очень важный момент, так как многие страны вводят обоснованные меры по социальному дистанцированию, но для многих людей это превращается в достаточно большие сложности, чтобы просто найти продукты питания. Поэтому мы эти раздачи продолжаем. Например, совсем недавно коллеги на востоке Украины, на Донбассе, провели дополнительную раздачу продуктов питания, так как сейчас по определенным причинам нельзя пересекать линию разграничения, и тем уязвимым людям, пенсионерам, которые раньше могли сходить и получить свою пенсию, сейчас невозможно. И для того чтобы они не испытывали проблем с продуктами, мы увеличиваем раздачу продуктов на этот период", - рассказала представитель МККК.
При этом волонтеры организации принимают все меры безопасности, соблюдают социальное дистанцирование и используют средства индивидуальной защиты.
"Для более уязвимых категорий граждан коллеги просто приносят продукты домой, оставляют их у двери, чтобы не было никакого контакта и чтобы у тех людей, которые и так в уязвимой ситуации находятся, не подверглись дополнительному риску", - добавила она.
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