Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, какие заболевания больше всего повышают риски при Ученые выяснили, какие заболевания больше всего повышают риски при коронавирусе . Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет экспертов из организации ISARIC.

Специалисты проанализировали данные по 16 749 случаям госпитализации с COVID-19 в больницах Великобритании. Отмечается, что у 53 процентов зараженных было как минимум одно хроническое заболевание, при этом смертность среди таких пациентов оказалась почти на 40 процентов выше.

Наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция — вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39 процентов. Ожирение повышает риски на 37 процентов, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31 процент.

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом.

Пандемия COVID-19

В мире, согласно статистике ВОЗ , более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.

Италия, Франция, Германия, Великобритания и Турция. На первом месте по числу жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания

Россия заняла восьмую строчку по числу заразившихся, обогнав Иран Китай , — более 106 тысяч. За все время умерли 1073 человека, свыше десяти тысяч поправились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.