Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ученые выяснили, какие заболевания больше всего повышают риски при коронавирусе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет экспертов из организации ISARIC.
Специалисты проанализировали данные по 16 749 случаям госпитализации с COVID-19 в больницах Великобритании. Отмечается, что у 53 процентов зараженных было как минимум одно хроническое заболевание, при этом смертность среди таких пациентов оказалась почти на 40 процентов выше.
Наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция — вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39 процентов. Ожирение повышает риски на 37 процентов, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31 процент.
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек, также увеличивают вероятность смерти пациентов с коронавирусом.
Пандемия COVID-19
В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.