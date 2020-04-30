"Волонтеры Победы" поздравят ветеранов 9 мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Активисты движения "Волонтеры победы" подготовили несколько мероприятий для ветеранов ко Дню Победы, во многих из них принять участие может любой желающий. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По ее словам, по всей стране созданы волонтерские штабы для помощи пожилым людям и ветеранам в условиях самоизоляции, к ним присоединилось более 21 тысячи волонтеров Победы. Они ежедневно звонят участникам войны, чтобы узнать о состоянии здоровья и доставить продукты.

В преддверии Дня Победы волонтеры поздравят по телефону каждого фронтовика. Кроме того, они помогут ветеранам подключиться к бесплатным пожизненным тарифам мобильной и стационарной связи, которые предоставляют сотовые операторы.

Амельченкова в ходе пресс-конференции дала старт акции "Письмо Победы", в рамках которой любой желающий может написать ветерану письмо с благодарностью и поздравлением. Послание можно оформить на сайте волонтерыпобеды.рф и адресовать конкретному участнику ВОВ либо в качестве получателя указать "Герою". Волонтеры доставят письмо с 7 по 9 мая в почтовый ящик получателя или до двери.

"В такие сложные для страны периоды важно объединиться и помочь друг другу, людям, которые находятся рядом с тобой, соседям, которые проживают с тобой на одной лестничной площадке", – сказала Амельченкова.

Также она предложила принять участие в онлайн-версии проекта "Бессмертный полк". Для этого нужно загрузить тремя способами фотографию своего родственника – участника войны на сайтах проектов "Бессмертный полк" или "Банк памяти" или в приложениях в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". 9 мая онлайн-парад пройдет на множестве площадок.