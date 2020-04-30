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75 лет Великой Победы
2020-04-30T12:49
https://ria.ru/20200430/1570795680.html
"Волонтеры Победы" поздравят ветеранов 9 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570794613_0:3:2548:1436_1036x0_80_0_0_f65a9fe1fe5c7b9c15dd6af698d55b50.jpg
РИА Новости

"Волонтеры Победы" поздравят ветеранов 9 мая

11:58 30.04.2020 (обновлено: 12:49 30.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВолонтеры встречают ветеранов время празднования Дня Победы
Волонтеры встречают ветеранов время празднования Дня Победы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Активисты движения "Волонтеры победы" подготовили несколько мероприятий для ветеранов ко Дню Победы, во многих из них принять участие может любой желающий. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
По ее словам, по всей стране созданы волонтерские штабы для помощи пожилым людям и ветеранам в условиях самоизоляции, к ним присоединилось более 21 тысячи волонтеров Победы. Они ежедневно звонят участникам войны, чтобы узнать о состоянии здоровья и доставить продукты.
В преддверии Дня Победы волонтеры поздравят по телефону каждого фронтовика. Кроме того, они помогут ветеранам подключиться к бесплатным пожизненным тарифам мобильной и стационарной связи, которые предоставляют сотовые операторы.
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Амельченкова в ходе пресс-конференции дала старт акции "Письмо Победы", в рамках которой любой желающий может написать ветерану письмо с благодарностью и поздравлением. Послание можно оформить на сайте волонтерыпобеды.рф и адресовать конкретному участнику ВОВ либо в качестве получателя указать "Герою". Волонтеры доставят письмо с 7 по 9 мая в почтовый ящик получателя или до двери.
"В такие сложные для страны периоды важно объединиться и помочь друг другу, людям, которые находятся рядом с тобой, соседям, которые проживают с тобой на одной лестничной площадке", – сказала Амельченкова.
Также она предложила принять участие в онлайн-версии проекта "Бессмертный полк". Для этого нужно загрузить тремя способами фотографию своего родственника – участника войны на сайтах проектов "Бессмертный полк" или "Банк памяти" или в приложениях в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". 9 мая онлайн-парад пройдет на множестве площадок.
Также, по словам Амельченковой, для ветеранов, которые проживают на невысоких этажах, планируется организовать концерты под балконами.
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