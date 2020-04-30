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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:41
https://ria.ru/20200430/1570795546.html
Фонду развития промышленности выделят 15 миллиардов рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Фонду развития промышленности выделят 15 миллиардов рублей

11:56 30.04.2020 (обновлено: 12:41 30.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит из федерального бюджета 15 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, в том числе на производство товаров первой необходимости для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня также выделим 15 миллиардов рублей российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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Он пояснил, что речь, в частности, идёт об оборудовании для диагностики, профилактики, лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медизделиях. Также будут профинансированы проекты по внедрению новых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающие производства.
Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд создан в 2014 году по инициативе министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинЭкономика
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