В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 858

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 30 апр - РИА Новости. Число инфицированных Число инфицированных коронавирусом Латвии выросло до 858, за сутки зафиксированы девять новых случаев, сообщается в четверг на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов были выявлены девять новых случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в Латвии зафиксировано 15 летальных исходов в результате заражения COVID-19.

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.